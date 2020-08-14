Murat Boz: Melis İşiten’i sadece beğendim

Melis İşiten ile yakınlaştıkları iddia edilen Murat Boz'dan açıklama geldi.

Murat Boz, bir süre önce ayrıldığı Aslı Enver’in adının Uraz Kaygılaroğlu’yla anılmasının ardından, ünlü oyuncunun eski eşi Melis İşiten’in Instagram fotoğrafını beğendi.

"SADECE BEĞENME VAR"

Önceki gün Bebeköy’de görüntülenen Boz, aşk iddiaları sorulunca “Beğendiğim fotoğraf ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var” dedi.

Ünlü şarkıcı, “Aşka bakış açınız nasıl?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Kimin kötüdür ki? Ben de aşka aşkla bakıyorum. Aşka küsülmez. Aşk güzel bir şeydir.”