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    Murat Boz, Melis İşiten'le birlikte iddiası

    Murat Boz'un, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşiyle aşk yaşadığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 11:30
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    Murat Boz, Melis İşiten'le birlikte iddiası

    Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor.

    FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİLER

    Murat Boz, Melis İşiten'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı. Melis İşiten de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı.

     

    Murat Boz, Melis İşiten le birlikte iddiası #1

    Murat Boz, Melis İşiten le birlikte iddiası #2

    Murat Boz, Melis İşiten le birlikte iddiası #3

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