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    Murat Boz: Tuba ile hiç kopmadık

    Ünlü popçu Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadıkları iddialarına cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 14:57
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    Murat Boz: Tuba ile hiç kopmadık

    İnternette yayın yapan bir platformda 'Another Self' dizisinde başrolü paylaşan ve sette tanışan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Büyüküstün bu iddiayı yalanlamıştı. Murat Boz'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

    Murat Boz, önceki gün İstanbul’daki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakışıklı popçu, “Tuba Büyüküstün ile ilişki yaşadığınız doğru mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Öyle bir şey yok"

    "Öyle bir şey yok. Biz çektiğimiz dizinin setinde tanıştık ve arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlarımız gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hala da dizi ekibiyle doğum günlerinde buluşup görüşüyoruz. Hiç kopmadık. Tuba ile de sadece arkadaşız."

    Murat Boz: Tuba ile hiç kopmadık #1


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