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    Murat Boz: Yalnızım

    Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra adı birçok aşk dedikodusuna karışan Murat Boz, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 09:24
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    Murat Boz: Yalnızım

    Şarkıcı Murat Boz, önceki akşam Oğuzhan Koç'un da yer aldığı arkadaş grubuyla Bebek'teki bir mekanda buluştu.

    Mekan çıkışı açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Televizyon ya da oyunculukla alakalı bir projeniz var mı?" sorusunu, "Şu anda öyle bir durum yok ama aslında iyi oluyor. Bir yandan dinleniyorum, bir de şarkılara odaklanıyorum" diyerek yanıtladı.

    "ARKADAŞLARIMLA TAKILIYORUM"

    Basın mensuplarının, "Geçtiğimiz günlerde hakkınızdaki aşk iddialarını yalanlamıştınız. O süreçten bu yana değişen bir şey oldu mu?" sorusunu Boz, "Değişen bir şey yok, hala yalnızım. Diğer insanlar gibi benim de arkadaşlarım var ve onlarla görüşüyorum. Bunun dışında bir şey yok" dedi.

    Murat Boz: Yalnızım #1

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