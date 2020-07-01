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    Murat Boz'dan Burcu Bakdur açıklaması

    Ünlü popçu Murat Boz, Burcu Bakdur'la aralarında bir şey olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 07:43
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    Murat Boz'dan Burcu Bakdur açıklaması #1

    Murat Boz, önceki gün Etiler’deki bir spor salonuna gitti. Çıkışta soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, Burcu Bakdur’la aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi.

    "ÖZLEMİŞİM"

    Barkur'un sadece Instagram'dan fotoğraflarını beğendiğini söyleyen popçu,“İlişkim yok diye açıklama yaptım. Sizler de takip ettiğiniz insanların fotoğraflarını beğeniyorsunuz, değil mi? İlişki mi oluyor? Olmuyor.” dedi.

    Koronavirüs dolayısıyla aylardır spor salonuna gitmediğini söyleyen Boz, “Uzun zamandır gelmiyordum, özlemişim sporu” dedi.

    Murat Boz'dan Burcu Bakdur açıklaması #2

    Murat Boz'dan Burcu Bakdur açıklaması #3

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