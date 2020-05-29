Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklamasından sonra Murat Boz'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan programda 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı; Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan 'O Ses Türkiye' jürisinde bu yıl değişiklik olacağını duyurdu.

"HEPSİNE AŞIĞIM"

Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" dedi.

MURAT BOZ'DAN PAYLAŞIM GELDİ

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' çekimlerinin Eylül ayında başlayacağını söyledi.

Ilıcalı'nın açıklamasından sonra Murat Boz bir paylaşımı yaptı. Murat Boz'un seyircilere selam vermesi ve veda emojisi koyması, "O Ses Türkiye'den ayrılan isim Murat Boz mu?" sorularını akla getirdi.