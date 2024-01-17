Murat Boz'dan kas şov! Kadın hayranları yorum yağdırdı Hayatından sporu eksik etmeyen isimlerden şarkıcı Murat Boz, Instagram hesabından sırt kaslarını paylaştı.

ensonhaber.com

Uzun süredir gönlü boş olan ünlü şarkıcı Murat Boz, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Sosyal medyada aktif olan ünlü şarkıcının son paylaşımı gündem oldu.

Sırt kaslarını gösterdi

Murat Boz, 11.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sırt kaslarını paylaştı. Paylaşıma "Sabah seti meditasyonu" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede gündem olan ünlü şarkıcıya, beğeni ve yorum yağdı. Boz, fit vücuduyla dikkat çekti.

"Allah taşa can vermiş"

Kadın hayranları, Murat Boz'u yorum yağmuruna tuttu. Boz'a "Allah taşa can vermiş, sokağa salmış", "Kaslar lens mi?" gibi yorumlar yapıldı.