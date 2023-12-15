Murat Boz'dan şaşırtan itiraf: "Sütyen markasından reklam teklifi aldım" Kilo aldığı dönemde büyüyen göğüsleri yüzünden dalga konusu olan yakışıklı oyuncu Murat Boz, o günleri anlattı. Boz, bir sütyen markasından teklif aldığını açıkladı.

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Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, markaları da reklam için peşinden koşturan ünlü isimlerden. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Boz, magazin gündemini yaptığı açıklamalarla yine salladı.

Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olan Boz, aşırı kilo aldığı dönemde yaşadığı göğüs problemlerini anlatı.

İtiraflarıyla kendisini izleyenlere kahkaha attıran yakışıklı oyuncu, şaşırttı da.

Murat Boz, 2012 yılı yazında tatil esnasında çekilen fotoğrafları ile bir yaz konuşulmuş ve memelerini herkes diline dolamıştı. Boz, o dönemde çok sinirlendiğini anlatırken bir sütyen markasından da teklif geldiğini itiraf etti.

Boz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sütyen markasından teklif geldi"

"O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. Şuradan kalkmak nasip olmasın. Ben o dönem bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı.

"Tekneden çıkmadım"

Ya şu anki kafam olsa saniye düşünmem öyle söyleyeyim. 'Şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım. ama çok dert ettim o fotoğraflarımı haberlerde görünce tatilim zehir oldu tekneden çıkmadım"

O kilolu günlerinden sonra düzenli olarak spor yapan ve bunu yıllardır sürdüren Boz'un göğüs küçültme ameliyatı olduğu bile iddia edilmişti.