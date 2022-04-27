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- Murat Boz'un terini sildiği havlu kavga çıkardı
Murat Boz'un terini sildiği havlu kavga çıkardı
Önceki akşam konser veren Murat Boz, terli havlusunu hayranlarına atınca kavga çıktı.
- Haber Merkezi
- 27.04.2022 - 14:32
- Güncelleme : 27.04.2022 - 15:13
Şu sıralar O ses Türkiye yarışmasında tanıştığı ünlü oyuncu Damla Sönmez'le aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser verdi.
Ankaralı hayranlarıyla buluşan yakışıklı şarkıcı, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.
Terini silmesi olay oldu
Şarkılarını söylerken dans eden Boz, çok terleyince yardımcısının verdiği havluyla terini sildi.
Murat'ın havlusu kavga çıkardı
Murat Boz, terini sildiği havluyu seyircilere atınca bir anda ortalık karıştı. Murat Boz hayranı genç kızlar havluyu almak için adeta birbirlerine girdi.
Murat Boz'un terini sildiği havlu kavga çıkardı VİDEO