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    Murat Boz'un terini sildiği havlu kavga çıkardı

    Murat Boz'un terini sildiği havlu kavga çıkardı

    Önceki akşam konser veren Murat Boz, terli havlusunu hayranlarına atınca kavga çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 15:13
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    Şu sıralar O ses Türkiye yarışmasında tanıştığı ünlü oyuncu Damla Sönmez'le aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser verdi.

    Ankaralı hayranlarıyla buluşan yakışıklı şarkıcı, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

    Terini silmesi olay oldu

    Şarkılarını söylerken dans eden Boz, çok terleyince yardımcısının verdiği havluyla terini sildi.

    Murat'ın havlusu kavga çıkardı

    Murat Boz, terini sildiği havluyu seyircilere atınca bir anda ortalık karıştı. Murat Boz hayranı genç kızlar havluyu almak için adeta birbirlerine girdi.

    Murat Boz'un terini sildiği havlu kavga çıkardı VİDEO

    Murat Boz un terini sildiği havlu kavga çıkardı #1

    Murat Boz un terini sildiği havlu kavga çıkardı #2

    Murat Boz un terini sildiği havlu kavga çıkardı #3

    Murat Boz un terini sildiği havlu kavga çıkardı #4


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