Murat Boz'un yeni işi Uzun süredir basına demeç vermeyen ünlü popçu Murat Boz, İzmir'de konuştu.

ensonhaber.com

İzmir Menemen konseri öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Murat Boz, oyunculuk ve müzik kariyeri hakkında sürpriz gelişmeler olduğunu söyledi.

Birçok ünlü sanatçının almak için yarıştığı, sözleri Günay Çoban'a, bestesi ise Serkan Özdoğan'a ait bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını belirten Boz, "Çok inandığımız ve dinleyicinin çok seveceğine düşündüğümüz, ters köşe, kimsenin benden beklemediği bir şarkı geliyor. Yakında şarkıyı kliplendirecek ve sevenlerimi şaşırtacağım. Şarkıları birer birer hayranlarımın beğenisine sunup, doğum günüm olan 7 Mart'ta albümü tamamlayacağım." dedi.

"Beni Toprak olarak tanıyorlar"

Başrolü Tuba Büyüküstün'le paylaştığı, dijital platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisi ile adından söz ettiren sanatçı, "Bu işin ne kadar büyük başarıya imza attığını yurt dışında anladım. Amerika'ya gittim. Beni Murat Boz olarak değil, dizideki adım 'Toprak' olarak tanıyorlar."

Bu durum gurur veriyor ve tüylerimi diken diken ediyor. İkinci sezon çekimleri başladı. Hem konser maratonu hem de Ayvalık'taki dizi çekimleri yoğun bir tempoda sürüyor." şeklinde konuştu.

Yeni iş

Murat Boz, soy ismini verdiği 'Boz Production' adlı yapım firmasıyla genç yetenekleri çatısı altına almaya hazırlanıyor. Kuruluş aşamasında ilk olarak kendi çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen çiçeği burnunda yapımcı, ilerleyen süreçte yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyledi.