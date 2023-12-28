Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın dostuluğu bitti! Eski dostlar düşman oldu Bir dönmin en çok güldüren partnerlerinden Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın arası bozuldu.

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Beraber birçok projede yer alan ski dostlar Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in kötü haber geldi.

İkili arasındaki kriz, Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın düğününe katılmayınca ortaya çıktı.

"LCV olarak çağrıldım"

Cemcir, konuyla ilgili olarak "Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Bu kadar söyleyebilirim. Evlilik kutsaldır. Evlenen her çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum" açıklaması yapmıştı.

Ahmet Kural ise katıldığı bir programda Murat Cemcir ile dost olduklarını vurguladı:

"Olur böyle şeyler"

"Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi de yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler”

Murat Cemcir, “Ahmet Kural ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Allah herkesin yolunu açık etsin. Ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi. Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyorum ve görüşmeyeceğim de!”