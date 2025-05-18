Murat Cemcir’den Ahmet Kural sorusuna esprili yanıt

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Oyuncu Murat Cemcir, daha önce Düğün Dernek, Kardeşim Benim ve İşler Güçler gibi projelerde uzun süre birlikte çalıştığı eski partneri Ahmet Kural ile ilişkileri hakkında konuştu.

İkili arasında yıllar önce özel meselelerden dolayı bir mesafe oluşmuş ve arkadaşlıkları sonlanmıştı.

"BİR ARAYA GELME ŞANSIMIZ YOK"

Akşam saatlerinde gazetecilere yakalanan Cemcir'e, Kural ile , yeniden bir arada çalışma ihtimalinin olup olmadığı soruldu.

Cemcir, “Ahmet Kural ile aramızda bir kırgınlık yok ama yeniden bir araya gelme şansımız da yok” dedi.

"BİR GÜNLÜĞÜNE KADIN OLURSAM, BELKİ"

Muhabirin “Birlikte bir projede çalışmak yeterli olur mu?” sorusuna ise Cemcir, esprili bir şekilde “Bir günlüğüne kadın olursam belki” yanıtını vererek yeniden bir araya gelme ihtimalini kapattı.