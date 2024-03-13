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Murat Ceylan, Hande Doğandemir paylaşımıyla şaşırttı: Hasretime dayanamadı

Murat Ceylan, Hande Doğandemir paylaşımıyla şaşırttı: Hasretime dayanamadı Survivor yarışmasıyla ünlenen hatta şu sıralar programın hala sunuculuğunu yapan Murat Ceylan, oyuncu Hande Doğandemir ile paylaşım yaptı.