Murat Ceylan ile Gizem Güneş aşkından kareler! Fotoğraflara beğeni yağdı

Ekranlarda Survivor sunucusu olarak tanınan Murat Ceylan, şu sıralar özel hayatıyla gündemde. Ceylan, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adını duyuran güzel oyuncu Gizem Güneş'in aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Aşklarını gizlemeyen sosyal medyada bile paylaşan ünlü çiftten Gizem Güneş, son olarak Fenerbahçe formasının lansmanında boy gösterdi.

EVLİLİK GÜNDEMDE YOK

Evlilik gündeminin olmadığını söyleyen genç oyuncu, sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekti.

AŞK POZLARI

Survivor Murat Ceylan'ın sevgilisi Gizem Güneş'in hem tatil pozları hem de gündelik hayatına dair paylaştığı pozlara beğeni yağdı.