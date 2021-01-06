Murat Dalkılıç, Acun Ilıcalı'yı sildi

Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun Ilıcalı'ya küstü.

Bir türlü Hande Erçel'i unutulmadığı söylenen popçu Murat Dalkılıç yılbaşı gecesi iyice kıskançlık krizine girdi.

EVLİLİK TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel birliktelik yaşamış ve hatta Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel ile evlenmek istediği söylenmişti. Ancak Hande Erçel evlenmek ve çocuk yapmak için erken olduğunu düşünerek Dalkılıç ile yollarını ayırmıştı.

KEREM BÜRSİN İDDİALARI MURAT'I YIKTI

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrılık sonrası basına arkadaş kalacaklarını söylemişti. Ancak Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı dedikoduları Dalkılıç'ın aşk acısı çekmesine neden olduğu söylendi.

ACUN'U DA SİLDİ

Öyle ki ünlü popçu önce eski sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyadan takibi bıraktı daha sonra ise O Ses Yılbaşı programına Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i birlikte çıkaran yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'yı takipten çıktı. Dalkılıç'ın Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ortak takipleşen arkadaşlarını da sosyal medyada takipten çıktığı iddia edildi.

Murat Dalkılıç daha önce sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Acun Ilıcalı'nın teknesinde Acun'un davetlileri olarak katılmıştı.