Murat Dalkılıç aşkını sosyal medyadan ilan etti Aşk hayatında uzun süredir sessiz olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve bir ilişkiye başladığını duyurdu.

ensonhaber.com Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç, uzun zamandır sessiz... Özel hayatına kimseyi dahil etmeyen ve yalnız kalmayı tercih eden Dalkılıç, aşk orucunu bozdu. Dalkılıç paylaşımında önce Sinem Tosunoğlu'yla birlikte çekilen fotoğraflarını hikayeye ekleyip kalp emojisi koyan Dalkılıç, bu defa el ele bir poz yayınladı. Aşk pozu beğenildi Murat Dalkılıç, paylaştığı kareye kimseyi etiketlemedi. Anak hayranları, o kişinin Sinem Tosunoğlu olduğunu düşünüyor. Aşk orucunu Tosunoğlu ile pozan Murat Dalkılıç'ın pozu, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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