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    Murat Dalkılıç: Beni gey sanıyorlardı

    Hande Erçel ile olan ayrılığının ardından sessizliğe gömülen şarkıcı, Berfu Yenenler’in programında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Dalkılıç, “Bir ara beni gey sanıyorlardı” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 13:39
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 13:39
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    Murat Dalkılıç: Beni gey sanıyorlardı

    Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla milyonlarca hayranı bulunan Murat Dalkılıç,  3,5 yılını birlikte geçirdiği Hande Erçel ile ayrılıklarının ardından ilk kez konuştu.

    Berfu Yenenler’in programında dikkat çeken açıklamalar yapan Dalkılıç, beklenmedik bir itirafta bulundu.

    “BENİ GEY SANIYORLARDI”

    Dalkılıç, “Beni bir ara gey sanıyorlardı. Bir gün İzmir’de üniversitede söyleşideyim. Biri el kaldırıp ‘O kişiyle aranızda ne var?’ diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani.” dedi.

    Dalkılıç’ın itirafı, magazin sitelerine bomba gibi düştü.

    Murat Dalkılıç: Beni gey sanıyorlardı #1

    Murat Dalkılıç: Beni gey sanıyorlardı #2

    Murat Dalkılıç: Beni gey sanıyorlardı #3

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