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Murat Dalkılıç: Beni gey sanıyorlardı

Murat Dalkılıç: Beni gey sanıyorlardı

Hande Erçel ile olan ayrılığının ardından sessizliğe gömülen şarkıcı, Berfu Yenenler’in programında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Dalkılıç, “Bir ara beni gey sanıyorlardı” dedi.