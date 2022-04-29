Murat Dalkılıç: Evleneceğimden haberim yok

Sitare Akbaş ve Murat Dalkılıç'tan evlilik sorusuna yanıt verdi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi oyuncu Sitare Akbaş önceki akşam bir filmin galasına katıldı. Ünlü çift, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Teklif var"

Muhabirlerin, "Sitare Hanım ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Murat Dalkılıç, "Teklifler geliyor ama bakalım... Neden olmasın? Sitare de, ben de oynamak isteriz. Reklam teklifi de geliyor bazen, düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.

"Bizim neden haberimiz yok"

Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının, "Bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı. Düğün hazırlıkları başladı mı?" sorusunu da cevapladı. Dalkılıç, "Bizim neden haberimiz yok bu hazırlıktan?" diyerek, gülümsedi. Çift, ardından sinema salonuna giriş yaptı.