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    Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i sildi

    Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 11:16
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    Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i sildi

    Evlilik kararı aldıkları konuşulan ve uzun süre aynı evde yaşayan oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı aldı. Eski aşıklar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

    KONUŞMAMIŞLARDI

    Eylül ayında davetli oldukları nikahta pişti olan ikili, hiç konuşmamıştı. Hatta Dalkılıç şarkı söylemek için sahneye çıktığında Erçel de telefonuyla ilgilenip sahneye bakmamıştı. Bu olayın üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, "Ayrılık sonrası küslüğümüz yok, bizi çok sık göreceksiniz" demişti.

    3 AY SONRA SİLDİ

    Ancak bu olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra ilk hamle Murat Dalkılıç'tan geldi. Başarılı şarkıcı sessiz sedasız eski aşkı Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel ise oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.

    Murat Dalkılıç, Hande Erçel i sildi #1

    Murat Dalkılıç, Hande Erçel i sildi #2

    Murat Dalkılıç, Hande Erçel i sildi #3

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