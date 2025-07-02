Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia ediliyor! Oyuncu Özgü Kaya'dan bikinili pozlar geldi

Popçu Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialar ile gündemde olan Özgü Kaya, sosyal medyanın aktif isimlerinden.

Yaklaşık 1,5 aydır birlikte oldukları öne sürülen Kaya ve Dalkılıç’ın, bir süre Kuşadası’nda tatil yaptı. Kaya, Instagram’da arkadaş grubuyla paylaştığı bir karede, Dalkılıç ile olan fotoğrafına da yer verdi.

Tatil karelerini yayınlamaya devam eden güzel oyuncu, bikinisi, pareosu ve şapkasıyla verdiği pozları yayınladı. Kaya'nın mükemmel fiziği ise gözlerden kaçmadı.

SESSİZLİK SÜRÜYOR

İddia edilen aşkla ilgili Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu birliktelik hakkında sessizliklerini koruyan çift, söylentileri ne yalanladı ne de doğruladı.