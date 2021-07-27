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    Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşık oldu

    Murat Dalkılıç, eski aşkı Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir ilişkiye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 10:15
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    Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşık oldu

    3 yıllık sevgilisi Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkilerini bitiren ünlü popçu Murat Dalkılıç, gönlünü başka bir güzele kaptırdı. Dalkılıç'ın kalbini çelen güzel ise Hande Erçel'in de arkadaşı olan oyuncu Sitare Akbaş.

    KONSERİ EN ÖNDEN İZLEDİ

    İkilinin, yaklaşık 3 aydır gizli saklı aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. İkili, konu hakkında sessiz kalsa da geçtiğimiz günlerde popçunun Çeşme konserinde Akbaş, aşkını en önden izlerken objektiflere takılmıştı.

    Evlenip baba olmak isteyen Dalkılıç'ın, Hande Erçel'le bu konuda anlaşamadığı için ayrıldığı iddia edilmişti.

    Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşık oldu #1Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşık oldu #2

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