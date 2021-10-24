Murat Dalkılıç ile ev sahibi arasında kira krizi

Murat Dalkılıç, ev sahibinin kirasını 25 bin liradan 60 bin liraya çıkarmaya çalışması üzerine avukatını harekete geçirdi.

Koronavirüs döneminde ev sahipleri ile kiracılar arasından büyük krizler yaşanıyor.

Pandemi nedeniyle ev sahiplerinin fiyatları yasal olmayan şekilde artırmaya çalışması, kiracıları zora soktu.

Bu isimlerden biri de şarkıcı Murat Dalkılıç oldu.

Dalkılıç, pandemiyi fırsat bilip, kirasına ekstra zam yapmaya kalkan ev sahibi ile mahkemelik olmak üzere.

25 BİN LİRADAN 60 BİN LİRAYA...

Ev sahibi 25 bin TL’lik kirayı 60 bine çıkaracağını söyleyince Murat Dalkılıç, avukatı aracılığıyla itiraz etti.

Konu ile ilgili şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmezken, incelemenin sürdüğü öğrenildi.