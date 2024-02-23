Murat Dalkılıç sağlık sorunları nedeniyle tüm konserlerini iptal etti Şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları sebebiyle gerçekleşmesi planlanan bütün konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

En son eski eşi oyuncu Merve Boluğur'un açıklamalarına verdiği cevapla gündem gelen şarkıcı Murat Dalkılıç, hayranlarını üzen bir haber verdi. Şarkıcı tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Dalkılıç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef sağlık sorunlarım var"

"Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.

"Özür dilerim"

İltifat edip bilet alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım.

En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."