Murat Dalkılıç, soruya sinirlendi

Murat Dalkılıç, ilişkisi hakkındaki sorulara sinirlenerek "Bana bir şey soracaksan doğru sor!' dedi.

Beach'te verdiği konserden sonra muhabirlerle konuşan şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun zaman sonra sahne aldığı için ve en iyisini yapmak ve sahneleri çok özlediğini söyledi.

"İNSANLAR EĞLENMEYE HASRET KALDI"

Dalkılıç, "Bizden oyuncağımızı alındığını hissettiğimiz çok kıymetli bir durum söz konusu. İnsanlar eğlenmeye hasret kalmışlar... Biz de onların isteklerine içimizden nasıl geliyorsa onların dertlerine bir şekilde şifa olacak şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"BENİM İSTEDİĞİMİ SORUN"

İlişkisi hakkında soru sorulduğunda ise 37 yaşındaki Dalkılıç, "Bana bir şey soracaksan doğru sor! Bana doğru soru sormayacaksan hiç cevaplamam! Benim istemediğim soruyu sorduğun zaman cevaplamayacağım" diye çıkıştı.