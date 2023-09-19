Murat Dalkılıç yeni sevgilisi Merve Boluğur'un eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle poz verdi.

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Oyuncu Merve Boluğur'dan yıllar önce boşansa da hala bu evlilikle gündem olan şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni aşkını ilan etti.

Yakın zamanlarda Sitare Akbaş ve Çağla Boz ile aşk yaşayan ünlü isim bu kez yeni bir aşka yelken açtı.

Nazar boncuğu koydu

Eda isimli sevgilisi ile poz veren Murat Dalkılıç sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Paylaşımına nazar boncuğu emojisi de eklemeyi ihmal etmedi. Murat Dalkılık ve sevgilisi Eda'nın romantik pozu kısa sürede gündem oldu.

Yeni aşkını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Murat Dalkılıç'ın ilan-ı aşkı çok konuşuldu.

Dalkılıç, Eda isimli sevgilisi ile el ele pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı.