- Haberler
- Magazin Haberleri
- Murat Dalkılıç'ın depresyon imajı
Murat Dalkılıç'ın depresyon imajı
Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç'ın, depresyona girdiği iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 25.09.2020 - 09:58
- Güncelleme : 25.09.2020 - 09:58
Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Hande Erçel'le bir düğünde pişti olan Murat Dalkılıç, eski sevgilisine şarkılarla "Dön gel" diye seslenmişti.
DEPRESYONA GİRDİ
Hande Erçel'in bu çağrıya kulak tıkamasıyla bunalıma girdiği konuşulan Dalkılıç, soluğu kuaföründe aldı.
İmajını yenileyen popçu, moral bulmaya çalıştı.