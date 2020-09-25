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    Murat Dalkılıç'ın depresyon imajı

    Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç'ın, depresyona girdiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 09:58
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 09:58
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    Murat Dalkılıç'ın depresyon imajı

    Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Hande Erçel'le bir düğünde pişti olan Murat Dalkılıç, eski sevgilisine şarkılarla "Dön gel" diye seslenmişti.

    DEPRESYONA GİRDİ

    Hande Erçel'in bu çağrıya kulak tıkamasıyla bunalıma girdiği konuşulan Dalkılıç, soluğu kuaföründe aldı.

    İmajını yenileyen popçu, moral bulmaya çalıştı.

    Murat Dalkılıç ın depresyon imajı #1

    Murat Dalkılıç ın depresyon imajı #2

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