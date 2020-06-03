Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e gül jesti

Normalleşme süreciyle birlikte kamera karşısına geçen ekipten Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç’ın sürprizini takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, sevgilisine sürpriz yaptı.

Kerem Bürsin ile birlikte oynayacağı Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri için sete giden Erçel, güllerle karşılandı.

"SEVDİĞİM BEY"

Karavanında kendisini bekleyen çok sayıda gülü görünce mutluluğu artan Erçel, Dalkılıç'tan gelen bu jesti fotoğrafladı. Erçel, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafın üzerine, “Sevdiğim Bey’in hayırlı olsun deme şekli” notunu düştü.