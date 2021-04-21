Murat Evgin Meksika basınında

Dizilere yaptığı müziklerle dünyaya açılan Murat Evgin, Meksika'nın en çok okunan gazetesinde yer aldı.

Müziklerini yaptığı “Yaralı Kuşlar” ve “Elif” dizileriyle şarkıları 40'tan fazla ülkede dinlenen söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Meksika basınının da dikkatini çekti. Sanatçı, Meksika’nın köklü gazetelerinden Cronica’ya haber oldu.

"MEKSİKA'YI FETHETTİ"

Gazetenin “Murat Evgin Türkiye’den Meksika’yı fethetti” başlığıyla yer verdiği Evgin, Meksika’nın ulusal kanalı Imagen TV’nin de sabah haberlerine konuk oldu.

"MÜZİKTE 22. YILIM"

Murat Evgin; “Müzikte 22. yılımda dünyanın en uzak kıtalarından gelen bu muhteşem sevgi için şükrediyorum” dedi.