Murat Kekilli'nin acı kaybı: Annesini kaybetti

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Seni Çılgın, Bu Akşam Ölürüm, Salını Salını, Kara Gözlüm, Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın gibi şarkılarıyla Türk müzik sektörüne adını altın harflerle kazıyan Murat Kekilli, bir dönem klipleriyle de ilgi gördü.

Şarkı sözleri ve sahne performansı milyonları etkileyen Kekilli, konserlerinde dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyordu.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

2019 yılında babasını kaybeden Kekilli, son olarak acı bir haberle gündem oldu.

Ünlü sanatçının annesi Sıdıka Kekilli, yaşamını yitirdi.

Murat Kekilli, annesi Sıdıka Kekilli'nin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kekilli vefat duyurusunu, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka KEKİLLİ Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun." notuyla paylaştı.

MURAT KEKİLLİ KİMDİR?

18 Nisan 1968 yılında Adana’da doğmuştur. Ekonomik durumundan dolayı Adana’da karpuz tarlalarında çalışan sanatçı, daha sonra bir arkadaşından esinlenerek piyano çalmaya başlamıştır.

İlk, orta ve lise eğitim dönemlerini Adana’da tamamlamıştır. 1989 yılında vatani görevi olan askerliğini yaparak Adana’ya dönmüştür. 1992-1993 yıllarında Adana’da Devlet Konservatuarı sınavlarına girerek sınavı kazanan Murat Kekilli, 1994 yılında konservatuardan ayrılır.

İstanbul’da 1994 yılında bir müzik grubunda müzik hayatına başlar ve aynı yıl içerisinde kendi grubu olan Kilikyalılar’ı kurar. 1996 yılında ilk albümü Eşşek Gözlüm albümünü çıkarır. Bu sırada Yolcular Grubu ile çalışmalarına devam etmektedir.

1999 yılında Boğaziçi Müzik ile anlaşarak Bu Akşam Ölürüm isimli albümünü piyasaya çıkarır. İstediği başarıyı bu albümle elde eder. Bir süre albüm çalışması yapmayan Murat Kekilli, 2002 yılında yine Boğaziçi Müzik ile beraber Yedialtı albümünü çıkarır.

Uzun yıllar Boğaziçi Müzik ile çalışan sanatçı, 2004 yılında Avara albümünü çıkarır. Her iki yılda bir albüm çıkaran Kekilli, 2006 yılında Bir Ahir Zaman isimli albümünü çıkararak ilgi odağı haline gelmiştir. 2010 yılında çıkardığı Kalbimdeki Darp albümüne tek klip çıkartarak müzik hayatına devam etmiştir.

YARDIMSEVER YÖNÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Albümleri arasında tek klip çektiği albüm Kalbimdeki Darp isimli albümdür. Son olarak 2013 yılında Gümüş Teller albümünü çıkarmıştır. 1999 yılından bu yana Boğaziçi Müzik ile çalışmaktadır.

Yaşam ve kendi tarzı ile dikkat çeken Murat Kekilli, gençler tarafından sevilerek müzik başarılarına devam etmektedir. Çocukluğunda yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı yardımsever yönü dikkat çekmektedir. Müzik hayatı boyunca sakin yaşamı ile gözlerden uzak bir hayat sürmektedir. Son yıllarda Adana’da bir çiftlikte yaşadığı bilinmektedir.

Müzik yaşamı boyunca en büyük başarıyı Bu Akşam Ölürüm isimli albümü ile yakalamış ve albümün başarısından dolayı birçok il ve ilçelerde konserlere katılmıştır.

Çeşitli yardımlaşma derneklerinde görev alan Murat Kekilli, sosyal dayanışma çalışmalarında da itina ile yer almaktadır. Sessiz ve sakin bir yaşam süren Murat Kekilli, son albümünden sonra müzik çalışmalarına konserler ile devam etmektedir.