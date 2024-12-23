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Murat Kekilli'nin annesi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Murat Kekilli'nin annesi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı Şarkılarıyla birçok dinleyicinin gönlünde taht kuran Murat Kekilli, vefat eden annesi Sıdıka Kekilli için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.