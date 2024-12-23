Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurmuştu...
Kekilli, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka KEKİLLİ Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun." notuyla yaptığı paylaşımla annesinin vefatını açıklamıştı.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Edinilen bilgilerde, şarkıcı Murat Kekilli’nin 84 yaşındaki annesi Sıdıka Kekilli, dün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Bugün Kabasakal Mezarlığı’nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni düzenlendi.
ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken Murat Kekilli’nin gözyaşı döktüğü görüldü.
Anne Kekilli’nin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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