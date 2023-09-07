Murat Kurşun, hayranı yüzünden havuza düştü Türkücü Murat Kurşun, konser esnasında hayranı tarafından havuza atıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Fantazi müziğin sevilen isimlerinden biri olan Murat Kurşun, Bursa'da havuzlu bir mekanda sahneye çıktı.

Kendini havuzda buldu

Şarkı söylerken bir anda hayranının hamlesiyle kendisini havuzda bulan türkücü neye uğradığını şaşırdı.

Kurşun'un havuza düşüren adam ise yanına giderek özür diledi. Hayranının özrünü kabul eden şarkıcı çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken o anlar da bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

"Şaşırdım"

Düştüğü görüntüyü Instagram hesabından yayınlayan Kurşun, "Geçen hafta Bursa'da sahne aldığım bir mekanda alkolün dozunu kaçıran abimiz beni havuza itti. Ben de bir anda ne olduğunu şaşırdım. Hatta belimi, dizimi havuzun dibine çarptım." ifadelerini kullandı.