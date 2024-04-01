Murat Kurum'a seçim şarkısı yapan Sinan Akçıl'dan seçim yorumu geldi Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u her fırsatta desteklediğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl'dan da seçim yorumu gecikmedi.

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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı da bestelemişti. Akçıl, seçim öçncesi; 'Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim.' demişti.

Sandıkların açılmasıyla sürpriz seçim sonuçları 31 Mart akşamına damga vurdu.

31 Mart yerel seçimlerine, ittifaksız giren CHP, 1977 seçimlerinden sonra resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti konumuna yükselerek kendi açısından tarihi bir “zafere” imza attı.

İktidardaki, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise yarışı ikinci sırada tamamladı ve 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisi aldı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran seçim sonuçlarına bir yorumda Sinan Akçıl'dan geldi.

"Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı"

Akçıl sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda;''Bir arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti.' Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı.

"Hepimiz Türküz"

Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak, sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim.'' ifadelerini kullandı.