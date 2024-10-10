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Haber Merkezi

Türkiye'de kamuoyunun gündemi son zamanlarda artış gösteren sapkın akımlarla, çocuk ve kadın cinayetleriyle meşgul...



Sahnelerde kadınlar matineleriyle tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olan Murat Övüç'e de geçtiğimiz gün, bu konu hakkında düşünceleri soruldu.

Magazin Burada'nın kameralarına konuşan Övüç, sapkınlıkların laiklik ve Atatürkçülükle son bulacağını, bunun da mevcut hükümetin değişmesiyle gerçekleşeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı;

"LAİK VE ATATÜRKÇÜ EVLATLAR..."

Türkiye'de laik ve Atatürkçü evlatlar yetiştirmemiz lazım. Bütün sapkınlıklar buradan çıkıyor. Hani diyorlar ya idam gelsin kardeşim, bu insanlar rahat dolaşsın. Neden kimse özgürce dolaşamasın. İki tane genç kızın yaşamını kimse elinden alamaz.

"SİYASİ OLARAK DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ"