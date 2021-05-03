Murat Ünalmış Kerem Alışık’tan şikayetçi oldu

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin setinde Murat Ünalmış ve Kerem Alışık arasında yaşanan tartışma, adli makama bildirildi.

Ekranların sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin 24 Nisan’da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı.

Dizinin Fekeli’si Kerem Alışık ile Demir Yaman’ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı.

"HIYAR"

İddialara göre, Alışık, senaryodaki bir sahneyi değiştirmek istedi. Murat Ünalmış duruma itiraz etti. Alışık, yaşanan tartışma sırasında öfkelendi ve Ünalmış’a "Hıyar oğlu hıyar” dedi.

Bu anlar yönetmen Murat Saraçoğlu tarafından da kayda alındı. Saraçoğlu, gerginlik artınca seti paydos etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından Murat Ünalmış, geçen cuma günü avukatı aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve Kerem Alışık hakkında kendisine hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.