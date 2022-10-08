Murat Yıldırım baba oldu

Murat Yıldırım baba oldu

Evliliklerinin 6'ncı yılında olan çift, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Murat Yıldırım, "Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi" dedi.

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında İman Elbani dünyaevine girdi.

Geleneksel düğün törenleri ile büyük beğeni toplayan çift, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyor.

İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Evliliklerinin 6'ncı yılında olan ünlü çift ile ilgili hamilelik söylentileri dolaşırken Murat Yıldırım müjdeli haberi duyurdu.

Sosyal medya hesabından ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını açıkladı.

"Kızımız Miray dünyaya geldi"

Kızlarına 'Miray' adını verdiklerini belirten Yıldırım, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize çok teşekkür ederim…çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz, sonunda kızımız Miray dünyaya geldi…Çok mutluyuz."

Çiftin hayranları ise paylaşıma tebrik mesajları yağdırdı.