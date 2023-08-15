Murat Yıldırım, Disney Plus'ın Atatürk kararına tepki gösterdi Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, Disney+’ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisiyle ilgili açıklamada bulundu.

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Disney Plus, ABD'deki Ermeni lobisinin tehditlerine boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayından kaldırdı. Olayın ardından Atatürkçü bilinen bazı oyuncuların konuyla ilgili sessiz kalması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide boy gösteren Murat Yıldırım, 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney Plus'ı ve sessiz kalan oyuncuları eleştirdi.

"Bizim Disney Plus'a ihtiyacımız yok" diyen Murat Yıldırım, şu açıklamayı yaptı:

"Disney’in Türk dizilerine ihtiyacı var"

"Disney konusu kapanmayacak anlaşılan. Arkadaşlar şuna açıklık getirelim, bizim Disney’e ihtiyacımız yok. Disney’in Türk dizilerine ihtiyacı var ve o yüzden bu pazara geldiler.

"Atatürk’ün Disney’e hiç ihtiyacı yok"

Daha da önemlisi Mustafa Kemal Atatürk’ün Disney’e hiç ihtiyacı yok ama bizim Atatürk'e çok büyük ihtiyacımız olduğu bir gerçek"