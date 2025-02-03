Murat Yıldırım ile İman Elbani'den Dubai pozu! Hayranları çok beğendi

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Aşk ve Ceza', 'Suskunlar', 'Ramo', 'Aziz' ve 'Gizli Bahçe' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çift, Ekim 2022’de kızları Miray’ın doğumuyla ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşadı.

DUBAİ POZU

Murat Yıldırım, eşi İman Elbani ile Dubai’ye gitti.

Çift, tatilde çekilen romantik karelerini sosyal medyadan sevenlerinin beğenisine sundu. Hayranları çifti yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.