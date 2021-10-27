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    Murat Yıldırım ile İmane El Bani Kapadokya'da

    Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile İmane El Bani, Kapadokya'da aşk tazeledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 07:19
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 07:30
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    Murat Yıldırım ile İmane El Bani Kapadokya'da

    Murat Yıldırım, 5 yıldır evli olduğu eşi İmane El Bani'ye sürpriz yaptı. Yıldırım, El Bani'yi doğum günü kutlaması için Kapadokya'ya götürdü.

    BALONA BİNDİLER

    Çift, sabahın erken saatlerinde çıktıkları balon turundan özel fotoğraflarını yine sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı.

    VİDEO PAYLAŞILDI

    Bu sefer İmane, eşi ile Kapadokya''nın tarihi dokusu içinde gezerken çektikleri videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaştıkları video kısa sürede binlerce beğeni yağmuruna tutuldu.

    Murat Yıldırım ile İmane El Bani Kapadokya'da ViDEO

    Murat Yıldırım ile İmane El Bani Kapadokya da #1

    Murat Yıldırım ile İmane El Bani Kapadokya da #2

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