Murat Yıldırım ile İmane El Bani Kapadokya'da

Murat Yıldırım ile İmane El Bani Kapadokya'da

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile İmane El Bani, Kapadokya'da aşk tazeledi.

Murat Yıldırım, 5 yıldır evli olduğu eşi İmane El Bani'ye sürpriz yaptı. Yıldırım, El Bani'yi doğum günü kutlaması için Kapadokya'ya götürdü.

BALONA BİNDİLER

Çift, sabahın erken saatlerinde çıktıkları balon turundan özel fotoğraflarını yine sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı.

VİDEO PAYLAŞILDI

Bu sefer İmane, eşi ile Kapadokya''nın tarihi dokusu içinde gezerken çektikleri videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaştıkları video kısa sürede binlerce beğeni yağmuruna tutuldu.

Murat Yıldırım ile İmane El Bani Kapadokya'da ViDEO