Murat Yıldırım kızı için Fas’ta düğün yaptı

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Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile hayatını birleştirmişti.
5 kez düşük yapmıştı
Yıllardır çocuk sahibi olmak için büyük uğraş veren ünlü çift, sonunda hayallerine kavuşmuş ve 5 kez düşük yapan Iman Elbani, geçen sene anne olmuştu.
Çif,t kızları Miray için dün Fas’ta geleneklere uygun bir düğün yaptı. Murat Yıldırım gecede beyaz takım elbise giydi, Iman Elbani de krem rengi taş işlemeli elbisesi ve tacıyla tahtla salona getirildi.
"Miray'ın düğünü"
Gece boyunca dans eden Yıldırım, düğünden bir kareyi Instagram hesabından “Miray’ımız için düzenlenen geleneksel Fas düğününden” notuyla paylaştı.