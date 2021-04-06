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    Murat Yıldırım, koronavirüse yakalandı

    Koronavirüse yakalanan Murat Yıldırım, evinde tedavi olmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 14:07
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    Murat Yıldırım, koronavirüse yakalandı

    Şu sıralar Ramo dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Yıldırım'dan kötü haber haber geldi.

    EVİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

    Ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı ve şu an evinde istirahat ettiği öğrenildi.

    40. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

    Bir kötü haber de Yıldırım'ın oynadığı Ramo dizisinden geldi. Reytinglerde istenilen başarıyı gösteremeyen dizi, erken final kararı aldı. Daha önce son 5 bölümünün kaldığı açıklanan dizi 40. bölümde final yapacak.

    Murat Yıldırım, koronavirüse yakalandı #1

    Murat Yıldırım, koronavirüse yakalandı #2

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