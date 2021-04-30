Murat Yıldırım tam kapanma öncesi ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanmanın başlamasına saatler kala ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek erzak kolisi dağıttı.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Ramo dizisinde başrol oynayan Murat Yıldırım, hem Ramazan ayı olması nedeniyle hem de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma uygulaması nedeniyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

ERZAK KOLİLERİNİ KENDİSİ DAĞITTI

Yaptığı yardımlarla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu Yıldırım, tam kapanmanın başlamasına saatler kala aracına yüklediği erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek tek tek dağıttı. Yıldırım'ın yaptığı bu anlamlı yardım ise bir vatandaşın o anları görüntülemesiyle ortaya çıktı.