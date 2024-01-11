Murat Yıldırım ve eşi Iman'dan yeni kare! Fahriye ile Burak çiftini solladılar

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Şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide boy gösteren Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturdu.
İkilinin mutlu giden evliliklerine geçtiğimiz aylarda Miray ismini verdikleri kızları da katıldı.
Herkese örnek oaln ikiliden bu defa yeni bir kare geldi. Gelen kare çiftin hayranlarının aklını başından aldı.
Uyumları dikkati çekti
Iman Elbani sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "Aşkım" notunu düştü.
İkilinin bu yeni karesi her zaman uyumlu giyinen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftini anımsattı.
Fahriye - Burak çiftini geride bırakan ikili, Türk ünlüler dünyasının yeni favorileri arasında gösteriliyor.
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