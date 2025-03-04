Murat Yıldırım ve Iman Elbani'den yeni aşk karesi geldi! Takipçileri beğeni yağdırdı

Haber Merkezi
45 yaşındaki başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel Iman Elbani ile hayatını birleştirmişti.
Ekim 2022'de kızları Miray'ın doğumuyla mutluluklarına mutluluk katan ünlü çift, doludizgin aşk yaşamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Yıldırım ile Elbani çifti, 8'inci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından sevenleriyle birlikte kutlamıştı.
AŞKIN KARELERİ
Ünlü oyuncu Instagram'dan eşiyle birlikte yer aldığı kareleri paylaşarak "8 yıl aşk ile…" notunu yazmıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Iman Elbani, eşiyle yeni karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Iman Elbani, eşine sarıldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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