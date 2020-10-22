Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım

Murat Yıldırım'dan eşi İmane Elbani için romantik doğum günü paylaşımı geldi.

Ramo dizisiyle gündemde olan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani’nin doğum gününü kutladı. Murat Yıldırım, eşinin doğum günü videosunu ise aşk dolu bir notla paylaştı.

Murat Yıldırım eşi İmane Elbani 32 yaşına bastı. Murat Yıldırım ise eşine doğum gününde sürpriz yaptı.

"BENİ BİR GÜN OLSUN ÜZMEDİN"

Instagram'dan eşiyle birlikte doğum günü videosunu paylaşan Murat Yıldırım, "Üstüne titrediğim... Beni bir gün olsun üzmedin, hiç bir şey seni üzemesin. İyi ki doğdun iyi ki yanımdasın" notunu yazdı.

Murat Yıldırım’ın eşine aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.