Murat Yıldırım'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

‘Aziz' dizisinde rol alan Murat Yıldırım, Iman Elbani ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

Yeni dizisi ‘Aziz' ile ekranlara dönen Murat Yıldırım, Iman Elbani ile evlilik yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Iman Elbani ile 5. yıl dönümünü kutlayan Yıldırım, hesabından bugüne kadar hiç yayınlanmayan iki fotoğraf paylaştı.

"BİR ÖMÜR YETMEZ"

Fotoğrafına 'Bir ömür yetmez' notunu düşen Yıldırım, eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Eşi Murat Yıldırım'la aynı dizide rol alan güzel oyuncu İmane Elbani, para teklifini kabul etmemiş, kendi bütçesinin kimsesiz çocuklara verilmesini istemişti.