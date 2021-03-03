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    Murat Yıldırım'dan Imane Elbani paylaşımı

    Murat Yıldırım, eşi Imane Elbani'ye hakaret edenlere selendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 10:26
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    Murat Yıldırım'dan Imane Elbani paylaşımı

    Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medyadan eşi Imane Elbani ile ilgili yapılan yorumlarla ilgili açıklama yaptı.

    Eşinin harekete uğramasından rahatsız olduğunu dile getiren Yıldırım, Instagram'ın hikaye bölümünden şu yazıyı paylaştı:

    ‘’Normalde sosyal medyayı çok fazla takip etmediğimi sizde bilirsiniz! Ama bu benim dahi rahatsız olacağım boyutlara geldiği için yazıyorum.

    "BANA EMİR KİPLERİYLE MESAJLAR ATAN"

    Rambel adı altında eşime hakaretler yağdıran bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti ve bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada Esra’yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi.

    "BİZ PROFESYONELİZ"

    Benimde kanala ve yapıma iletmem sonucunda eşimin haklı olduğunu gördük! Bu bir dizi ve profesyonel halimizle duruşumuzla devam edeceğiz. ‘’

    Murat Yıldırım dan Imane Elbani paylaşımı #1

    Murat Yıldırım dan Imane Elbani paylaşımı #2

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