Murat Yıldırım'dan takipçisine jest

Murat Yıldırım, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım'ın, Twitter üzerinden bir takipçisine verdiği cevap gündem oldu.

"MURAT YILDIRIM ONU TAKİP EDİYOR SANIYOR"

Sosyal medya kullanıcısı genç kadın, “Annem zannediyormuş ki Instagram'da takip ettiği herkes onu da takip ediyor. Diyor ki; Murat Yıldırım benim takipçim" şeklinde tweet attı.

"ADRESİ ALABİLİR MİYİM?"

Murat Yıldırım, bu paylaşım üzerine, "Annenizi takip etmek istiyorum, adresini alabilir miyim?” diyerek hayranını takibe aldı.

Ünlü oyuncunun bu jesti hayranlarından takdir topladı. Murat Yıldırım'ın, geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kavacık'ta bir markete giden oyuncu, gıda kolisi hazırlatırken görüntülenmişti.