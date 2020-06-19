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- Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani hamile
Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani hamile
Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Murat Yıldırım, babalık heyecanı yaşıyor.
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 08:55
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çift, mutlu haberi geçtiğimiz günlerde öğrendi.
2 AYLIK HAMİLE
Eşinin 2 aylık hamile olduğunu öğrenen Murat Yıldırım, mutluluktan havalara uçtuğu öğrenildi. Ünlü çift, nazar korkusuyla güzel haberi yakınlarıyla paylaşmak için 2 ay bekledi.