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    Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani hamile

    Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Murat Yıldırım, babalık heyecanı yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 08:55
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    Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani hamile

    Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çift, mutlu haberi geçtiğimiz günlerde öğrendi.

    2 AYLIK HAMİLE

    Eşinin 2 aylık hamile olduğunu öğrenen Murat Yıldırım, mutluluktan havalara uçtuğu öğrenildi. Ünlü çift, nazar korkusuyla güzel haberi yakınlarıyla paylaşmak için 2 ay bekledi.

     

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