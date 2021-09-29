Murat Yıldırım'ın yüzündeki değişik alay konusu oldu

Önceki akşam katıldığı ödül töreninden fotoğraflar paylaşan Murat Yıldırım, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Faslı eşi İmane Elbani ile bir ödül töreni gecesine katılan Murat Yıldırım’ın yüzündeki değişiklik gündem oldu. 'Yılın Aksiyon Erkek' ödülü, geçtiğimiz nisan ayında final yapan 'Ramo' dizisindeki rolüyle Murat Yıldırım’ın oldu.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM ŞAŞIRTTI

Instagram'da yayınladığı üç kare ile 300 binden fazla beğeni alan 42 yaşındaki Murat Yıldırım'ın yüzündeki değişiklik, takipçilerine büyük şaşkınlık yaşattı.

YORUM YAĞDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Murat Yıldırım'ın paylaşımında filtre uyguladığını savundu. Oyuncunun cilt gençleştirme yaptırdığını belirtenler de oldu.

İşte yakışıklı oyuncuya gelen yorumlardan bazıları:

"Murat fotoğrafta çok değişik çıkmamış mı, bana mı öyle geldi?"

"Murat Yıldırım neden Murat Yıldırım'a benzemiyor?"

"Fotoğraftaki Murat Yıldırım mı, dublörü mü? Bir tuhaflık var"

"Bence ya filtre var ya da cilt gençleştirme yaptı"

"Murat Bey çok değişmemiş mi?"

"Abi dublör falan mı gönderdin?"

"Tanıyamadım!"

"Murat Yıldırım'a photoshop mu yapmışlar?"

"Birinci ve üçüncü fotoğrafta sanki Murat Yıldırım değil"

"Yüzü çok değişmiş. Ne bilmiyorum ama yabancı gibi geldi."