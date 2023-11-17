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Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Farah Zeynep Abdullah, aylık gelirini açıkladı

Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Farah Zeynep Abdullah, aylık gelirini açıkladı 'Bihter' filmi ile gündemde olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemede talimat yoluyla ifade verdi.